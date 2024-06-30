İzmir Torbalı'da tüp patlaması! Vali Elban'dan ilk açıklama geldi... Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var

İzmir’in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.