İzmir'de katliam gibi trafik kazası: 4 kişi öldü, 21 kişi yaralandı!

İzmir'in Menderes ilçesinde katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi. Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken 21 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.