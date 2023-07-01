İzmir'de katliam gibi trafik kazası: 4 kişi öldü, 21 kişi yaralandı!
Mynet Haber
1 saat önce
YORUM YAP0
İzmir'in Menderes ilçesinde katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi. Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken 21 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum