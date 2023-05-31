İzmir’de kız öğrenciler birbirine girdi, meydan ringe döndü
Mynet Haber
6 saat önce
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İzmir’in Bornova ilçesinde öğrenci kızlar henüz bilinmeyen sebepten saç saça baş başa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı.
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