İzmir’de köpeğe hortumlu, sandalyeli ve kürekli saldırı kamerada
Mynet Haber
5 saat önce
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İzmir’in Urla ilçesinde bir şahıs, eline aldığı hortum, sandalye ve kürekle acımasızca komşu iş yerinde bulunan köpeğe saldırdı. Gözü dönmüş adamın köpeğe saldırdığı acımasız anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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