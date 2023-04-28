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İzmir’de köpeğe işkence anbean kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

3 saat önce

İzmir’in Buca ilçesinde bir köpeğe yapılan işkence anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken, köpek ise Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

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