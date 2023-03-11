İzmir'de yağmur hayatı felç etti! Yollar ve araçlar suya gömüldü
Mynet Haber
46 dakika önce
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İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yarım saat etkili olan sağanak yağmur sebebiyle caddeler bazı iş yerleri sular altında kalırken trafikte suya gömülen araçlar mahsur kaldı.
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