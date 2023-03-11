İzmir'de yağmur hayatı felç etti! Yollar ve araçlar suya gömüldü

İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yarım saat etkili olan sağanak yağmur sebebiyle caddeler bazı iş yerleri sular altında kalırken trafikte suya gömülen araçlar mahsur kaldı.