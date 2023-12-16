İzmir'de yürekleri ağza getiren görüntü: Bebek arabası yokuş aşağı böyle kaydı
Mynet Haber
22 dakika önce
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yokuş aşağı kayan bebek arabası, kaldırıma çarparak durdu. Arabanın içerisindeki bebek, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yürekleri ağza getiren anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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