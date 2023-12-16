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İzmir'de yürekleri ağza getiren görüntü: Bebek arabası yokuş aşağı böyle kaydı

Mynet Haber

Mynet Haber

22 dakika önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yokuş aşağı kayan bebek arabası, kaldırıma çarparak durdu. Arabanın içerisindeki bebek, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yürekleri ağza getiren anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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