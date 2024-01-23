İzmir'deki düelloda tabancayla yaralama anı kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki kişinin silahlı düellosu ve tabancayla yaralama anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Korku dolu anlarda sokakta bulunan bir kadının kalkan olarak kullanılması dikkat çekti.