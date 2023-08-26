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Japonya'nın flaş hamlesi sonrası çevre ve canlı yaşamı katliamı gerçekleşmesi bekleniyordu! Açıklamalar peş peşe geldi...

Mynet Haber

Mynet Haber

29 dakika önce

Japonya'nın 2011 yılındaki depremin akabinde oluşan tsunami sonrası Fukuşima nükleer santralinde biriken radyoaktif suyu okyanusa dökme hamlesi tüm dünya tarafından kaygıyla takip edilmişti. Çin Japonya'yı bu hamlesi yüzünden kınamış ve Japonya'dan gelen gıda mallarına yasak getirmişti. Güney Kore'den Japonya'ya 'şeffaf' olma çağrıları gelmişti. Japonya ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, atık suyun radyoaktivite seviyesinin güvenli sınırlar içinde olduğu ifade edildi...

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