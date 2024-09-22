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40 dakika önce

Kaçak kat üstüne kaçak kat

Fatih'te 4 katlı binada yapılan kaçak katın üzerine bir kat daha çıkıldı. Tek binada iki ayrı yapıyı andıran yapı görenleri şaşırttı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Akca, üst üste iki ayrı bina izlenimi veren ve sonrasında imar affından yararlandığı öğrenilen yapılar hakkında, "Yapı Kayıt Belgesi almış olması demek bunların risk durumunun olmadığı anlamına gelmiyor. Bu katlar çıkılırken ilk başta binaya belli bir ağırlık oluşturuyor. Bu da 200 metre karelik bir bina için 50 tondan aşağı değildir, ilave kat başına ciddi bir rakam. Yalnızca kaçak bina özelinde de değil, komşu binadan mütevellit zarar gören binaları biz deprem bölgesinde gördük" dedi.

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