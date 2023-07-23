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Kader'in annesinin isyanı: Mezarında bile rahat bırakmıyor

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin terasından atlayarak hayatına son veren 25 yaşındaki Kader Yıldız'ın annesi Gülnaz Yıldız, kızının mezarına eski nişanlısı B.Y. tarafından mozaiği dağıtılarak zarar verildiğini öne sürdü. Gülnaz Yıldız, "Mezarın ortasındaki mermerini, mozaiğini kaldırmış. O taşları her tarafa yaymış. Çiçek ekmiş vicdanını rahatlatmak için. Bu bir saygısızlık ölünün hatırasına. Neden yapıyor? Niye uğraşıyor? Kızımı öldürdüğü yetmemiş gibi, dolandırdığı yetmemiş gibi halen mezarıyla uğraşıyor" dedi.

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