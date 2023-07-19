Kadıköy’de ‘göbeğim var’ diyen minibüs şoförü cezadan kaçamadı
Mynet Haber
16 dakika önce
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İstanbul’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy’de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Göbeği olduğu gerekçesiyle emniyet kemeri takamadığını belirten sürücüye para cezası uygulandı.
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