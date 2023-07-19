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Kadıköy’de ‘göbeğim var’ diyen minibüs şoförü cezadan kaçamadı

Mynet Haber

Mynet Haber

16 dakika önce

İstanbul’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy’de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Göbeği olduğu gerekçesiyle emniyet kemeri takamadığını belirten sürücüye para cezası uygulandı.

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