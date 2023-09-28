Kadıköy’de iki İETT otobüsü ile minibüsün karıştığı kazada trafik felç oldu
Mynet Haber
27 dakika önce
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Kadıköy, D-100 Karayolu’nda iki İETT otobüsü ve servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatılırken, D-100 Karayolu, Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
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