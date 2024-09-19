Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm
Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki K.A yurt bahçesinde ölü bulundu. Yerde kanlar içindeki cesedini gören yurt görevlileri polise bildirdi. K.A.'nın 5'inci kattaki odasında inceleme yapan ekipler ölüm sebebini araştırıyor.
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