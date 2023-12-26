Kadıköy'de yıkım sırasında molozların molozların altında kalan işçi böyle çıkarıldı

Kadıköy Caferağa'da binanın yıkımı sırasında 1 işçi molozların altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler molozların altında kalan işçiyi yaralı olarak çıkararak ambulansla hastaneye götürdü.