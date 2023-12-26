Kadıköy'de yıkım sırasında molozların molozların altında kalan işçi böyle çıkarıldı
Mynet Haber
41 dakika önce
YORUM YAP0
Kadıköy Caferağa'da binanın yıkımı sırasında 1 işçi molozların altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler molozların altında kalan işçiyi yaralı olarak çıkararak ambulansla hastaneye götürdü.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum