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Kadıköy'de yıkım sırasında molozların molozların altında kalan işçi böyle çıkarıldı

Mynet Haber

Mynet Haber

41 dakika önce

Kadıköy Caferağa'da binanın yıkımı sırasında 1 işçi molozların altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler molozların altında kalan işçiyi yaralı olarak çıkararak ambulansla hastaneye götürdü.

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