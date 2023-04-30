Kadıköy'deki kuyumcuda hedeflerine ulaşamayan şüpheliler, kartal'da yarım kilo altın çaldı
Mynet Haber
7 saat önce
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Kadıköy'de girmeye çalıştıkları kuyumcuda hedeflerine ulaşamayan kar maskeli ve silahlı şüpheliler, bir saat sonra Kartal'daki kuyumcuya girerek yarım kilo altın çaldı. O anlar kuyumcuların güvenlik kameralarına yansıdı.
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