Kadıköy'deki kuyumcuda hedeflerine ulaşamayan şüpheliler, kartal'da yarım kilo altın çaldı

Kadıköy'de girmeye çalıştıkları kuyumcuda hedeflerine ulaşamayan kar maskeli ve silahlı şüpheliler, bir saat sonra Kartal'daki kuyumcuya girerek yarım kilo altın çaldı. O anlar kuyumcuların güvenlik kameralarına yansıdı.