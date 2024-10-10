Kadını takip edip taciz eden şüpheliye ev hapsi

Eskişehir’de takip ettiği F.A. adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Y.E.’ye, çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi. Şüphelinin kadını evine kadar takip ettiği anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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