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Kahramanmaraş depreminde 600 yıllık tarihi caminin yıkıldığı anlar kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Hatay'da, mihrabın sağ ve solunda "deprem terazisi" denilen iki döner sütunun yer aldığı tarihi Mahremiye Camisi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılmıştı. Yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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