Kahramanmaraş depreminde 600 yıllık tarihi caminin yıkıldığı anlar kamerada
Mynet Haber
2 saat önce
YORUM YAP0
Hatay'da, mihrabın sağ ve solunda "deprem terazisi" denilen iki döner sütunun yer aldığı tarihi Mahremiye Camisi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılmıştı. Yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum