Kahramanmaraş’ta köpek yardım konvoyuna köye kadar rehberlik etti

Kahramanmaraş’ta yardım konvoyunu gören bir köpek, ekiplere Ayanburnu köyüne kadar rehberlik etti. O anları görüntüleyen ekipler, "Biz de yolu bulamayınca köpeği takip etmeye başladık. O da bizi köye getirdi’’ ifadelerini kullandı.