Kahramanmaraş’ta köpek yardım konvoyuna köye kadar rehberlik etti
Mynet Haber
22 dakika önce
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Kahramanmaraş’ta yardım konvoyunu gören bir köpek, ekiplere Ayanburnu köyüne kadar rehberlik etti. O anları görüntüleyen ekipler, "Biz de yolu bulamayınca köpeği takip etmeye başladık. O da bizi köye getirdi’’ ifadelerini kullandı.
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