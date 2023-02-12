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Kahramanmaraş’ta köpek yardım konvoyuna köye kadar rehberlik etti

Mynet Haber

Mynet Haber

22 dakika önce

Kahramanmaraş’ta yardım konvoyunu gören bir köpek, ekiplere Ayanburnu köyüne kadar rehberlik etti. O anları görüntüleyen ekipler, "Biz de yolu bulamayınca köpeği takip etmeye başladık. O da bizi köye getirdi’’ ifadelerini kullandı.

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