Kahramanmaraş'ta yürekleri ağza getiren görüntü! Canlarını hiçe sayıp depremde çöken markete girdiler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Depremin vurduğu ilde bazı kişilerin canlarını hiçe sayarak çöken markete girerek bir şeyler aldığı görüldü. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansıdı.