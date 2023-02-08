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Kahramanmaraş'tan kahreden görüntü...Göktuğ bebeğin amcası son kez yüzünü açıp öptü

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Malatya Caddesi'nde bir binanın enkazında bulunan 1,5 yaşındaki Göktuğ ve ailesinden acı haber geldi. Enkazdan Göktuğ bebek, annesi, anneannesinin cansız bedeni çıkarıldı.

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