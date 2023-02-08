Kahramanmaraş'tan kahreden görüntü...Göktuğ bebeğin amcası son kez yüzünü açıp öptü
Mynet Haber
1 saat önce
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Malatya Caddesi'nde bir binanın enkazında bulunan 1,5 yaşındaki Göktuğ ve ailesinden acı haber geldi. Enkazdan Göktuğ bebek, annesi, anneannesinin cansız bedeni çıkarıldı.
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