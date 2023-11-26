Kalbi sağda atan genç takılan "yapay kalbiyle" yaşamını sürdürüyor
Mynet Haber
1 saat önce
YORUM YAP0
Göğsünün sağ tarafındaki ağrı nedeniyle başvurduğu hastanede kalbi dahil tüm organlarının ters tarafta olduğunu öğrenen 29 yaşındaki Mert Kahraman, hayata tutunmasını sağlayan yapay kalbiyle organ bağışı bekliyor.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum