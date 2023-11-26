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Kalbi sağda atan genç takılan "yapay kalbiyle" yaşamını sürdürüyor

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Göğsünün sağ tarafındaki ağrı nedeniyle başvurduğu hastanede kalbi dahil tüm organlarının ters tarafta olduğunu öğrenen 29 yaşındaki Mert Kahraman, hayata tutunmasını sağlayan yapay kalbiyle organ bağışı bekliyor.

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