VİDEO

Kaldırımda bekleyen kadınlar üzerlerine yangın tüpü sıkılınca neye uğradığını şaşırdı! Bir de o anları sosyal medyada paylaştılar

Mynet Haber

Mynet Haber

49 dakika önce

Fatih Çapa’da otomobilde seyir halinde olan 3 şahıs, kaldırımda bekleyen kadınlara “Çalışıyor musun?” dedikten sonra yangın tüpü sıkarak saldırdı. Şahıslar o anları sosyal medya hesaplarından, “Semti böceklerden arındırıyoruz” notuyla paylaştı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Kaldırımda bekleyen kadınlar üzerlerine yangın tüpü sıkılınca neye uğradığını şaşırdı! Bir de o anları sosyal medyada paylaştılar 00:26

Otobüste gergin anlar! Köpeğiyle binmesine izin vermedi 01:13

Trafik polisinde motosikletli gence: "Ölürsen anne ve babana ne diyeceğiz?" Türkiye'nin konuştuğu trafik polisi anlattı 04:11

Yaylada çobanlık yapan Muhammet, LGS’de Türkiye ikincisi oldu 05:12

Aracın önüne atlayan ayı yürekleri ağza getirdi! O anlar böyle görüntülendi 00:19

Öldü diye haberi yapıldı, 9 ameliyatla 2,5 yıl sonra yürümeyi başardı 02:02

HÜDA PAR’a saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı 03:35

Telefonundan 13 yaşındaki çocuğun videosu çıktı... İğrenç iddialar sonrası Marmaray ve metroda böyle darbedildiler 00:39

Odaları farklı kişilere kiraya verilen evde yangın! Evin içi savaş alanına döndü 02:33

Faydaları saymakla bitmeyen meyve artık İstanbul'da yetişiyor 02:06

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Kaldırımda bekleyen kadınlar üzerlerine yangın tüpü sıkılınca neye uğradığını şaşırdı! Bir de o anları sosyal medyada paylaştılar

Kaldırımda bekleyen kadınlar üzerlerine yangın tüpü sıkılınca neye uğradığını şaşırdı! Bir de o anları sosyal medyada paylaştılar

Otobüste gergin anlar! Köpeğiyle binmesine izin vermedi

Otobüste gergin anlar! Köpeğiyle binmesine izin vermedi

Trafik polisinde motosikletli gence: "Ölürsen anne ve babana ne diyeceğiz?" Türkiye'nin konuştuğu trafik polisi anlattı

Trafik polisinde motosikletli gence: "Ölürsen anne ve babana ne diyeceğiz?" Türkiye'nin konuştuğu trafik polisi anlattı

Yaylada çobanlık yapan Muhammet, LGS’de Türkiye ikincisi oldu

Yaylada çobanlık yapan Muhammet, LGS’de Türkiye ikincisi oldu

Aracın önüne atlayan ayı yürekleri ağza getirdi! O anlar böyle görüntülendi

Aracın önüne atlayan ayı yürekleri ağza getirdi! O anlar böyle görüntülendi

Öldü diye haberi yapıldı, 9 ameliyatla 2,5 yıl sonra yürümeyi başardı

Öldü diye haberi yapıldı, 9 ameliyatla 2,5 yıl sonra yürümeyi başardı

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.