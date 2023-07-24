Kaldırımda bekleyen kadınlar üzerlerine yangın tüpü sıkılınca neye uğradığını şaşırdı! Bir de o anları sosyal medyada paylaştılar
Mynet Haber
49 dakika önce
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Fatih Çapa’da otomobilde seyir halinde olan 3 şahıs, kaldırımda bekleyen kadınlara “Çalışıyor musun?” dedikten sonra yangın tüpü sıkarak saldırdı. Şahıslar o anları sosyal medya hesaplarından, “Semti böceklerden arındırıyoruz” notuyla paylaştı.
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