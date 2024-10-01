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25 dakika önce

Kamyonun geçişi esnasında yerinden fırlayan rögar kapağı metrelerce havaya uçtu: O anlar kamerada

Hatay’da seyir halindeki kamyonun geçişi esnasında yerinden fırlayan rögar kapağı, iş yeri önünde park halindeki motosiklete çarparak durabildi. Olay esnasında kaldırımda kimsenin olmamasıysa olası faciayı önledi.

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