Kamyonun geçişi esnasında yerinden fırlayan rögar kapağı metrelerce havaya uçtu: O anlar kamerada
Hatay’da seyir halindeki kamyonun geçişi esnasında yerinden fırlayan rögar kapağı, iş yeri önünde park halindeki motosiklete çarparak durabildi. Olay esnasında kaldırımda kimsenin olmamasıysa olası faciayı önledi.
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