Kanalda elektrik akımına kapıldı, olay yerine koşan abisinin sorusu yürekleri dağladı
Mynet Haber
1 saat önce
YORUM YAP0
Antalya’da bahçe sulamak için kanala giren Muhammet Ersoy (40), elektrik akımına kapıldı. Haberi alıp olay yerine koşan adamın abisinin kardeşine bakarak, “Ölmedi değil mi” demesi ise yürekleri dağladı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum