Kanalda elektrik akımına kapıldı, olay yerine koşan abisinin sorusu yürekleri dağladı

Antalya’da bahçe sulamak için kanala giren Muhammet Ersoy (40), elektrik akımına kapıldı. Haberi alıp olay yerine koşan adamın abisinin kardeşine bakarak, “Ölmedi değil mi” demesi ise yürekleri dağladı.