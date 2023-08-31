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Kanalda elektrik akımına kapıldı, olay yerine koşan abisinin sorusu yürekleri dağladı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Antalya’da bahçe sulamak için kanala giren Muhammet Ersoy (40), elektrik akımına kapıldı. Haberi alıp olay yerine koşan adamın abisinin kardeşine bakarak, “Ölmedi değil mi” demesi ise yürekleri dağladı.

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