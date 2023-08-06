Kanlar içindeki şahıs kelepçenin sıkı olmasına kızdı, duvara kafa attı
Mynet Haber
1 saat önce
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kanlar içindeki şahıs önce yön levhasına tekme attı. Eline takılan kelepçenin sıkı olduğunu iddia eden şahıs devamında duvara kafa attı. Polis aracından da dışarıya fırlayan şahıs, güçlükle kontrol edildi.
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