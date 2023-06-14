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Kanser hastası, SGK'ya açtığı davayı kazandığını göremedi

Kanal Finans

Kanal Finans

39 dakika önce

Bursa’da 2018 yılında mesane kanseri teşhisi konulan, 3 yıllık tedavi sürecinde, kemoterapi görüp ameliyat olan İrfan Uz (63), doktorunun tavsiyesiyle tanesi 22 bin 500 TL olan ve yılda 17 kez kullanılan, immünoterapi ilacı almaya başladı. SGK’nın ödeme listesinde olmayan ilacı alabilmek için arazisini satan Uz, 2020 yılında ilaç bedellerinin kendisine geri ödenmesi ve ücretsiz alınabilmesi için SGK’ya dava açtı ancak sonucu göremeden, 2021 yılı Nisan ayında hayatını kaybetti. Devam eden davada yerel mahkeme, Uz’un lehine hüküm vererek, immünoterapi ilaçlarının bedelinin SGK tarafından ödenmesine karar verdi.

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