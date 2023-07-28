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Kaplumbağanın ezilmemesi için araçları durduran şoför hareketiyle takdir topladı

Mynet Haber

Mynet Haber

30 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde gördüğü kaplumbağayı ezilmekten kurtararak güvenli bir bölgeye götürdü. O anlar araç kamerasına yansırken, şoför hareketiyle büyük takdir topladı.

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