Kaplumbağanın ezilmemesi için araçları durduran şoför hareketiyle takdir topladı
Mynet Haber
30 dakika önce
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde gördüğü kaplumbağayı ezilmekten kurtararak güvenli bir bölgeye götürdü. O anlar araç kamerasına yansırken, şoför hareketiyle büyük takdir topladı.
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