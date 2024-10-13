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43 dakika önce

Karadağlı Moda Tasarımcısı Bayramiç'te çoban oldu

İstanbul'da moda tasarımcılığı yapan Karadağ asıllı Jasmina Šutkovic (46) metropol hayatından sıkılınca, Kazdağlarının kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin Yiğitler köyünde 100'e yakın küçükbaş hayvan ile hayvancılık yapmaya başladı.

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