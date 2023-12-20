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Karadeniz'de petrol rüyası gerçek oldu: "Günde 1 ton petrol denizin yüzeyine çıkıyor; Bu yılda 365 ton petrol ediyor"

Mynet Haber

Mynet Haber

24 dakika önce

Gümüşhane Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Jeolojik Mühendisi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Doğu Karadeniz’de petrol rezervinin bulunup bulunmadığına dair numune almak için Eylül ayında denize açıldı. Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan örnekler alıp petrol potansiyelini öğrenmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) gönderdi. TPAO’ya gönderilen numunelerin sonucu Maden’e ulaştı. Maden’e ulaşan analiz sonuçlarında denizin yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıktı.

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