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Kardan 'Van kedisi' de yaptılar

Mynet Haber

Mynet Haber

13 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışını eğlenceye dönüştüren 3 arkadaş, kardan 'Van kedisi' yaptı. Ferhan Bakır (27), "Küçüklüğümden beri resimle ilgileniyorum. Daha önce de arkadaşlarla kardan tilki, aslan ve uçak yaptık" dedi.

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