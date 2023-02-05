Kardan 'Van kedisi' de yaptılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışını eğlenceye dönüştüren 3 arkadaş, kardan 'Van kedisi' yaptı. Ferhan Bakır (27), "Küçüklüğümden beri resimle ilgileniyorum. Daha önce de arkadaşlarla kardan tilki, aslan ve uçak yaptık" dedi.
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