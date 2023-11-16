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Kargo çalışanı, çaldığı 850 bin lira değerindeki cep telefonlarını satıp, sevgilisine otomobil aldı

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Adana'da, teknoloji mağazasına teslim etmesi gereken 850 bin lira değerindeki 33 cep telefonunu satıp, parasıyla sevgilisi İ.G.'ye (19) otomobil alan kargo çalışanı A.G. (21), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

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