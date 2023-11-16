Kargo çalışanı, çaldığı 850 bin lira değerindeki cep telefonlarını satıp, sevgilisine otomobil aldı
Mynet Haber
2 saat önce
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Adana'da, teknoloji mağazasına teslim etmesi gereken 850 bin lira değerindeki 33 cep telefonunu satıp, parasıyla sevgilisi İ.G.'ye (19) otomobil alan kargo çalışanı A.G. (21), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.
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