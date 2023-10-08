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Karşılaştığı ayıyı "Oğlum gel" diye çağırdı

Mynet Haber

Mynet Haber

19 dakika önce

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bozayı ile karşılaşan köy muhtarı Mehmet Ergirdi, “Gel oğlum gel” diye ayıya seslendi. Kulaklarını havaya diken ayı ise kendisini çeken cep telefonuna adeta poz verdikten sonra, ormanlık alanda gözden kayboldu.

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