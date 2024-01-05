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Kars'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü önündeki araçlara böyle çarptı

Mynet Haber

Mynet Haber

11 dakika önce

Kars Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan bir otobüs kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk bilgililere göre ölü ve yaralı olduğu bildirilen kazada henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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