Kars'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü önündeki araçlara böyle çarptı
Mynet Haber
11 dakika önce
YORUM YAP0
Kars Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan bir otobüs kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk bilgililere göre ölü ve yaralı olduğu bildirilen kazada henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum