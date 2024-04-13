Kavga ve kaza ihbarına giden polislere konfetili, havai fişekli kutlama

Erzincan’da muhtarın yaptığı yaralamalı trafik kazası sonrası kavga ihbarı konfetili, havai fişekli kutlamaya dönüştü. Olay yerine gelen ekipler, kargaşanın içine girdiklerinde patlayan konfetiler ve kutlamalarla karşılaştı.