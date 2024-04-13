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Kavga ve kaza ihbarına giden polislere konfetili, havai fişekli kutlama

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Erzincan’da muhtarın yaptığı yaralamalı trafik kazası sonrası kavga ihbarı konfetili, havai fişekli kutlamaya dönüştü. Olay yerine gelen ekipler, kargaşanın içine girdiklerinde patlayan konfetiler ve kutlamalarla karşılaştı.

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