Kavga ve kaza ihbarına giden polislere konfetili, havai fişekli kutlama
Mynet Haber
1 saat önce
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Erzincan’da muhtarın yaptığı yaralamalı trafik kazası sonrası kavga ihbarı konfetili, havai fişekli kutlamaya dönüştü. Olay yerine gelen ekipler, kargaşanın içine girdiklerinde patlayan konfetiler ve kutlamalarla karşılaştı.
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