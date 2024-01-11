Kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunmuştu; şüpheli kardeşi adliyede
Mynet Haber
1 saat önce
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Eskişehir'de kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunan Nazmi Önal'ın (64) ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Önal'ın kardeşi M.Ö., Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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