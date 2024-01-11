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Kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunmuştu; şüpheli kardeşi adliyede

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Eskişehir'de kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunan Nazmi Önal'ın (64) ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Önal'ın kardeşi M.Ö., Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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