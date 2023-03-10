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Kayseri'deki 4,8 büyüklüğündeki deprem kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

54 dakika önce

Kayseri'de deprem meydana geldi. Merkez üssü Hacılar ilçesi olduğu belirlenen depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar, deprem anını cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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