Kayseri'deki 4,8 büyüklüğündeki deprem kamerada

Kayseri'de deprem meydana geldi. Merkez üssü Hacılar ilçesi olduğu belirlenen depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar, deprem anını cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
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