Kebaba olan aşkından şarkı yazdı, klip çekti

Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın, kebaba olan aşkından şarkı yazıp klip çekti. Milyonlarca kez dinlenen şarkı büyük beğeni topladı. Aydın, “Adana kebap ile ilgili şarkı pek yoktu, yazmak istedim” dedi.