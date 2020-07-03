Kelly Brook'tan cinsel hayat itirafı! 'Yatakta...'

Bir süredir radyo programında sunuculuk yapan Kelly Brook yaptığı iddialı açıklamalarla gündeme geldi.

Karantina sürecinde kilo aldığını ve bu yüzden bazı kıyafetlerinin dar geldiğini daha önce ifade eden Brook, sevgilisi Jeremy Parisi’nin bu durumu sorun etmediğini ve kendisini her haliyle sevdiğini de söylemişti.



Brook, “Sevgilim onunla oturup birlikte yemek yememi seviyor. Ben tabağını salatayla dolduran kızlardan değilim” demişti.

Brook şimdi ise cinsel hayatıyla ilgili iddialı konuştu. 40 yaşındaki ünlü isim seksin ilerleyen yaşlarda daha iyi olduğunu (yapıldığını) söyledi.



Brook 35 yaşındaki erkek arkadaşı Jeremy Parisi'nin kıvrımlı kadınlardan hoşlandığını da sözlerine ekledi. Brook açıklamasında "Zaten sıcakkanlı İtalyanlar 'kıvrımlı kadın' seviyor" dedi.



Brook bununla da kalmadı ve sevgilisine yatakta neyi sevdiğini rahatlıkla söylediğini itiraf etti. Brook'a göre insanın ilerleyen yaşlarda kendine güveni artıyor ve yatakta kişi kendini daha rahat hissediyor.

Brook sözlerini "Yaşlandıkça istediğini aldığından emin olursun!" diyerek bitirdi.

