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Kemal Sunal’ın filmlerinde de kullandığı Mercedes arabayı satışa çıkardı

Mynet Haber

Mynet Haber

47 dakika önce

Yeşilçam ve Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan usta oyuncu Kemal Sunal’ın 1984 yılında Almanya turnesinde aldığı ve bir çok filminde de kullandığı 1984 model Mercedes'in şimdiki sahibi Ahmet Yılmaz, otomobili satışa çıkardı.

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