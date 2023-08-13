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Kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtan ‘Safari Çetesine' operasyon: 12 gözaltı

Mynet Haber

Mynet Haber

58 dakika önce

Diyarbakır ve İstanbul Emniyetinin 2 aylık teknik takibi sonucu kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtan, 3 Afrika uyruklu vatandaşın yönettiği “Safari Çetesi” eş zamanlı operasyonla çökertilerek 12 şüpheli gözaltına alındı.

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