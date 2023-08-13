Kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtan ‘Safari Çetesine' operasyon: 12 gözaltı
Mynet Haber
58 dakika önce
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Diyarbakır ve İstanbul Emniyetinin 2 aylık teknik takibi sonucu kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtan, 3 Afrika uyruklu vatandaşın yönettiği “Safari Çetesi” eş zamanlı operasyonla çökertilerek 12 şüpheli gözaltına alındı.
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