Kendisini almayan dolmuş şoförünün önünü kesip kayda aldı

Ataşehir’de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Kendisini almadığı gerekçesiyle minibüs şoförüne sinirlenen vatandaş, otomobiline binip minibüsün peşine düştü. Minibüsü yolda aradığı anları cep telefonu ile anbean, film gibi kayda alan vatandaş, aradığı minibüsü bulunca aracıyla önünü kesti. Minibüs şoförüne ‘neden beni almadın’ diye tepki gösteren vatandaşa şoförün ‘seni almadım özür dilerim, sen buraya kadar geldin ya sana helal olsun’ demesiyle tartışma sonlandı.