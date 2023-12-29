Kerem Alışık O Ses Türkiye Yılbaşı'nda! Eski aşkı Ebru Gündeş böyle dinledi

O Ses Türkiye Yılbaşı kadrosunda yer alan isimlerden biri de Kerem Alışık oldu. Kerem Alışık'ın şiir okuduğu anlar sosyal medyaya düştü. O anlarda Alışık ile bir dönem aşk yaşayan ve jüride olan Ebru Gündeş'in görüntüsü dikkat çekti.