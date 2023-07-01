VİDEO

Keşan'da buğday ekili alanda yangın çıktı: 100 dönüm arazi kül oldu!

Mynet Haber

Mynet Haber

51 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinden yangın haberi geldi. İlçede, buğday ekili alanda yangın çıktı. Yangında, yaklaşık 100 dönümlük alanda ekili olan buğdaylar kül oldu. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Hatay’da yıkımın boyutunu uydu görüntüleri gözler önüne serdi 01:59

Gaziosmanpaşa’da dükkan içinde oğluna silah doğrultan genci vurdu 00:50

Keşan'da buğday ekili alanda yangın çıktı: 100 dönüm arazi kül oldu! 01:29

Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı 02:39

İzmir'de katliam gibi trafik kazası: 4 kişi öldü, 21 kişi yaralandı! 00:12

Yunan sosyal medya fenomeninden Ayasofya Camii önünde çirkin provokasyon! Önce bayrak açtı, sonra... 'İstanbul' sözleri de tepki topladı 00:11

Zeytinburnu’nda taksi şoförü aracının içinde ölü bulundu 01:50

Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın 01:10

Tekirdağ'da denizde su samuru görüntülendi 00:13

Kurbanlık danaya girdiler, kolide istedikleri çıkmayınca isyan çıkardılar...Tonlarca et imha edildi 06:41

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Hatay’da yıkımın boyutunu uydu görüntüleri gözler önüne serdi

Hatay’da yıkımın boyutunu uydu görüntüleri gözler önüne serdi

Gaziosmanpaşa’da dükkan içinde oğluna silah doğrultan genci vurdu

Gaziosmanpaşa’da dükkan içinde oğluna silah doğrultan genci vurdu

Keşan'da buğday ekili alanda yangın çıktı: 100 dönüm arazi kül oldu!

Keşan'da buğday ekili alanda yangın çıktı: 100 dönüm arazi kül oldu!

Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı

Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı

İzmir'de katliam gibi trafik kazası: 4 kişi öldü, 21 kişi yaralandı!

İzmir'de katliam gibi trafik kazası: 4 kişi öldü, 21 kişi yaralandı!

Yunan sosyal medya fenomeninden Ayasofya Camii önünde çirkin provokasyon! Önce bayrak açtı, sonra... 'İstanbul' sözleri de tepki topladı

Yunan sosyal medya fenomeninden Ayasofya Camii önünde çirkin provokasyon! Önce bayrak açtı, sonra... 'İstanbul' sözleri de tepki topladı

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.