Keşan'da buğday ekili alanda yangın çıktı: 100 dönüm arazi kül oldu!
Mynet Haber
51 dakika önce
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Edirne'nin Keşan ilçesinden yangın haberi geldi. İlçede, buğday ekili alanda yangın çıktı. Yangında, yaklaşık 100 dönümlük alanda ekili olan buğdaylar kül oldu. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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