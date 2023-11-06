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Kilise pastörüne tokat attı; ‘hoşgörüsünü denedim’ dedi

Mynet Haber

Mynet Haber

23 dakika önce

Eskişehir’de İlhan Önder (46) gittiği kilisedeki ayin sırasında kilise pastörü Artun Tokatlı’ya (38) tokat attı. Cemaat tarafından yakalanıp, polise teslim edilen Önder ifadesinde, “Vaazda Hıristiyanlığın hoşgörü dini olduğunu, örnek olarak birisinin kendisine vurduğu zaman ona karşılık vermemesi gerektiğini, hatta yüzünü uzatması gerektiğine dair sözler söyledi. Kötülük yapanları Hıristiyanların ödüllendireceğini ve affedileceğini söylediği için heyecanlandı. Gerçekten ödül verilip verilmeyeceğini denemek için tokat attım” dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Önder, başsavcılık kararıyla adli psikiyatri servisine yatırıldı.

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