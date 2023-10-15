VİDEO

Kimlik fotoğrafının bulunduğu mesaja inanan doktor 750 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

İzmir'de çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Gürcistan asıllı Dr. Tinatin Gelenava Öncan, kendisini başsavcı ve polis olarak tanıtan kişilerin telefonuna gönderdiği kimlik fotoğrafına inanarak dolandırıcılık mağduru oldu.

Kanala Ait Diğer Videolar

Metroda tartıştığı kadın yolcuya vuran şahsa vatandaş tepkisi 01:20

Kimlik fotoğrafının bulunduğu mesaja inanan doktor 750 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı 05:20

Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var 00:46

Damadın arkadaşları düğünde altın yerine “Katalizör” taktı 00:27

Diyarbakır'da 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü 00:43

Kırıkkale'deki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı 01:07

İsrail'den Hamas komutanına suikast 00:09

Bodrum'da su altında sürpriz evlilik teklifi 03:07

Hamas’tan İsrail’e denizden sızma girişimi 02:33

Silivri'de fabrika yangını! Personeller kıl payı kurtuldu... 04:19

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Metroda tartıştığı kadın yolcuya vuran şahsa vatandaş tepkisi

Metroda tartıştığı kadın yolcuya vuran şahsa vatandaş tepkisi

Kimlik fotoğrafının bulunduğu mesaja inanan doktor 750 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı

Kimlik fotoğrafının bulunduğu mesaja inanan doktor 750 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı

Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Damadın arkadaşları düğünde altın yerine “Katalizör” taktı

Damadın arkadaşları düğünde altın yerine “Katalizör” taktı

Diyarbakır'da 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

Diyarbakır'da 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

Kırıkkale'deki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Kırıkkale'deki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.