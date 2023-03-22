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Kiracı evin kapı camını kıran ev sahibinden şikayetçi oldu

Mynet Haber

Mynet Haber

34 dakika önce

Kiralardaki yüksek fiyat artışları herkesin gündeminde. Ev sahipleri kiralara yasal oran olan yüzde 25'ten fazla zam yapmak isterken kiracılar ise yüksek kiralara tepki gösteriyor. Bunun sonucunda ev sahibi ile kiracı anlaşmazlığı konusunda her geçen gün yeni bir olay yaşanıyor. Son olarak Antalya'da bir kiracı, 1000 TL olan kirasını ev sahibinin 5 bin TL'ye yükseltmeye çalıştığını söyledi. Ayrıca dairenin dış kapı camını kırıp yaralanmasına neden olduğunu iddia etti ve şikayetçi oldu.

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