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Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu kiralık evinden atıldı! Eşyaları ile sokakta kaldı

Mynet Haber

Mynet Haber

36 dakika önce

Fahiş kira artışına boyun eğmeyen Antalya Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Cengiz Kul, ev sahibi tarafından tahliye edildi. İcra memurları tarafından evinden tahliye edilen Kul, eşyalarıyla birlikte geceyi dışarıda geçirdi.

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