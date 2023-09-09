Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu kiralık evinden atıldı! Eşyaları ile sokakta kaldı
Mynet Haber
36 dakika önce
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Fahiş kira artışına boyun eğmeyen Antalya Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Cengiz Kul, ev sahibi tarafından tahliye edildi. İcra memurları tarafından evinden tahliye edilen Kul, eşyalarıyla birlikte geceyi dışarıda geçirdi.
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