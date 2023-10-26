Kız arkadaşına doğum gününde hediye vermek için iç çamaşırı çaldı
Mynet Haber
1 gün önce
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Samsun'da bir kişi kız arkadaşına doğum gününde hediye olarak vermek için alışveriş merkezindeki mağazadan 4 bin lira değerinde iç çamaşırı çalınca, yanında bulunan 2 kız ile birlikte gözaltına alındı.
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