Kız arkadaşına doğum gününde hediye vermek için iç çamaşırı çaldı

Samsun'da bir kişi kız arkadaşına doğum gününde hediye olarak vermek için alışveriş merkezindeki mağazadan 4 bin lira değerinde iç çamaşırı çalınca, yanında bulunan 2 kız ile birlikte gözaltına alındı.