Kız arkadaşının kahve bardağına gülücük çizen baristayı dövdü
Mynet Haber
16 dakika önce
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BAKIRKÖY'de bir kişi, kız arkadaşının kahve bardağına gülücük sembolü çizdiği gerekçesiyle tartıştığı baristayı peş peşe yumruk atarak darbetti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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