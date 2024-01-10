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Kız arkadaşının kahve bardağına gülücük çizen baristayı dövdü

Mynet Haber

Mynet Haber

16 dakika önce

BAKIRKÖY'de bir kişi, kız arkadaşının kahve bardağına gülücük sembolü çizdiği gerekçesiyle tartıştığı baristayı peş peşe yumruk atarak darbetti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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